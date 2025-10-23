 
多伦多猛龙队 City Edition Nike NBA Swingman 男子短裤 - 黑

多伦多猛龙队 City Edition Nike NBA Swingman 短裤的设计灵感源自球队 City Edition 队服，采用优质双面针织网眼布面料，搭配采撷自场上比赛服的经典设计线条和镶边细节匠心打造。


  • 显示颜色：
  • 款式： BV5888-010

彰显球队的 CITY EDITION 球衣外形

导湿速干，轻盈舒适

双面针织网眼布面料结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，轻盈耐穿。

产品细节

  • 可机洗
  • 插手口袋
  • 灵感源自官方比赛短裤
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 弹性腰部搭配镶边设计和可调节抽绳
