多伦多猛龙队 Classic Logo Nike Dri-FIT NBA T恤的设计灵感源自球队的成立以及 1990 年代令人难忘的球衣。
- 显示颜色： 黑
- 款式： AT2473-010
猛龙姿态，彰显荣耀
多伦多猛龙队 Classic Logo Nike Dri-FIT NBA T恤的设计灵感源自球队的成立以及 1990 年代令人难忘的球衣。
其他细节
- 针织面料，轻盈柔软
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 可机洗
- 标准版型设计，营造轻松休闲的穿着感受
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
