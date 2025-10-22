 
多伦多猛龙队 Nike Dri-FIT 男子 NBA T恤 - 黑

男子 NBA T恤

穿上多伦多猛龙队 Nike Dri-FIT NBA T恤，彰显你对挚爱球队与球员的拥趸之心。采用柔软速干面料，巧搭球员姓名和球衣号细节。


为你喜爱的球员助威

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 轻盈针织面料，营造柔软轻松的叠搭体验

产品细节

  • 球员姓名和号码
  • 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： AH0091-013

