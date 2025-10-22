多伦多猛龙队 Nike Dri-FIT
男子 NBA T恤
27% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上多伦多猛龙队 Nike Dri-FIT NBA T恤，彰显你对挚爱球队与球员的拥趸之心。采用柔软速干面料，巧搭球员姓名和球衣号细节。
- 显示颜色： 黑
- 款式： AH0091-013
为你喜爱的球员助威
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，营造柔软轻松的叠搭体验
产品细节
- 球员姓名和号码
- 面料：58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
