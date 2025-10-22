 
Nike 大童双面穿夹克 - 星云粉

大童双面穿夹克

Nike 大童双面穿夹克采用轻盈温暖衬里设计，塑就温暖舒适效果，营造轻松休闲的穿着感受。 一面主体采用纯色设计，另一面采用撞色外观，可供小宝贝随心转变造型。


温暖体验，舒适包覆

其他细节

  • 轻盈面料，搭配顺滑衬里，营造舒适感受
  • 一面采用摇粒绒设计，轻盈温暖
  • 全长拉链开襟设计，可供自主调节，为你塑就舒适贴合感

产品细节

  • 梭织主身面布/针织主身面布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
