Nike
大童双面穿夹克
¥499
售罄：
此配色当前无货
Nike 大童双面穿夹克采用轻盈温暖衬里设计，塑就温暖舒适效果，营造轻松休闲的穿着感受。 一面主体采用纯色设计，另一面采用撞色外观，可供小宝贝随心转变造型。
- 显示颜色： 星云粉
- 款式： CT3737-600
Nike
¥499
温暖体验，舒适包覆
其他细节
- 轻盈面料，搭配顺滑衬里，营造舒适感受
- 一面采用摇粒绒设计，轻盈温暖
- 全长拉链开襟设计，可供自主调节，为你塑就舒适贴合感
产品细节
- 梭织主身面布/针织主身面布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
