 
Nike 大童图案羽绒外套 - 泡沫粉

Nike

大童图案羽绒外套

¥1,099

Nike 大童图案羽绒外套采用绗缝锦纶面料，经久耐穿，缔造舒适包覆感受。柔软鸭绒填充物，营造舒适温暖的穿着体验；按扣式口袋，便于存放现金、钥匙或手机等基本小物件。全长拉链开襟搭配按扣魔术贴式挡风片，可御寒保暖；风帽设计，提升包覆效果。


  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： IR0029-663

产品细节

  • 面布：100% 锦纶。里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：鸭绒。绒子含量：90%。充绒量：177 克（M码）
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。