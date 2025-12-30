Nike
大童排扣篮球长裤
¥429
Nike 大童排扣篮球长裤采用宽松版型，助你蓄势待发，随时迎战。轻盈网眼布，塑就出众透气性；裤腿外侧融入按扣设计，方便调节造型，彰显经典运动风范。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ5244-010
Nike
¥429
Nike 大童排扣篮球长裤采用宽松版型，助你蓄势待发，随时迎战。轻盈网眼布，塑就出众透气性；裤腿外侧融入按扣设计，方便调节造型，彰显经典运动风范。
其他细节
- 轻盈面料，清爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 轻盈针织里料，提升包覆效果
- 裤腿外侧融入按扣设计，打造经典热身造型和多变穿搭风格
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 弹性裤管口
- 侧边口袋设计
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ5244-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。