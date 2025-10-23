Nike
大童（男孩）梭织训练短裤
¥269
售罄：
此配色当前无货
Nike 大童（男孩）梭织训练短裤质感轻盈，结合 Dri-FIT 技术，在比赛升温时帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DJ5379-010
保持备战状态
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 梭织面料，柔软轻盈
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋添加网眼布衬里
- 挂环设计
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
