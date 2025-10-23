 
Nike 大童（男孩）篮球短裤 - 黑/黑/白色

Nike

大童（男孩）篮球短裤

穿上 Nike 大童（男孩）篮球短裤，助孩子在球场上气场全开。Dri-FIT 技术缔造干爽体验，助你发挥优异运动表现。透气网眼布设计，令孩子自信满满，保持活力风范。


Nike

舒适体验

穿上 Nike 大童（男孩）篮球短裤，助孩子在球场上气场全开。Dri-FIT 技术缔造干爽体验，助你发挥优异运动表现。透气网眼布设计，令孩子自信满满，保持活力风范。

干爽体验

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

畅享酷爽

透气网眼布设计，让孩子在球场内外畅享凉爽舒适感受。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边口袋添加网眼布衬里
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
