Nike
大童（男孩）篮球短裤
23% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike 大童（男孩）篮球短裤，助孩子在球场上气场全开。Dri-FIT 技术缔造干爽体验，助你发挥优异运动表现。透气网眼布设计，令孩子自信满满，保持活力风范。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CU1276-010
Nike
23% 折让
舒适体验
穿上 Nike 大童（男孩）篮球短裤，助孩子在球场上气场全开。Dri-FIT 技术缔造干爽体验，助你发挥优异运动表现。透气网眼布设计，令孩子自信满满，保持活力风范。
干爽体验
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
畅享酷爽
透气网眼布设计，让孩子在球场内外畅享凉爽舒适感受。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋添加网眼布衬里
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： CU1276-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。