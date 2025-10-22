Nike
大童（男孩）训练短裤
¥199
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike 大童（男孩）训练短裤迈出脚步，开启奇妙世界。 匠心设计，塑就非凡透气的穿着感受。穿着此款短裤，畅享户外运动的无穷乐趣。该产品采用至少 75% 再生聚酯纤维制成。
- 显示颜色： 黑/白色/银
- 款式： CV9308-011
展现真实自我
导湿速干
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
非凡透气性
网眼布拼接透气性出众，质感轻盈，令身体保持凉爽。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋设计
- 挂环设计
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
