 
Nike 大童（男孩）训练短裤 - 黑/白色/银

Nike

大童（男孩）训练短裤

¥199

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike 大童（男孩）训练短裤迈出脚步，开启奇妙世界。 匠心设计，塑就非凡透气的穿着感受。穿着此款短裤，畅享户外运动的无穷乐趣。该产品采用至少 75% 再生聚酯纤维制成。


  • 显示颜色： 黑/白色/银
  • 款式： CV9308-011

展现真实自我

导湿速干

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

非凡透气性

网眼布拼接透气性出众，质感轻盈，令身体保持凉爽。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边口袋设计
  • 挂环设计
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。