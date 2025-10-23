Nike
大童（男孩）训练长裤
33% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike 长裤结合轻盈设计，塑就定制般的出色外观。Dri-FIT 技术，在训练升温之际营造清凉干爽感受。
- 显示颜色： 黑/枪灰色/枪灰色
- 款式： AQ9379-010
Nike
33% 折让
匠心设计，实用风格
Nike 长裤结合轻盈设计，塑就定制般的出色外观。Dri-FIT 技术，在训练升温之际营造清凉干爽感受。
其他细节
Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳设计
- 侧边口袋设计
- 修身版型
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/枪灰色/枪灰色
- 款式： AQ9379-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。