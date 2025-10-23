 
Nike 女子瑜伽训练背心 - 石英粉/黑

Nike

女子瑜伽训练背心

48% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike 女子瑜伽训练背心采用紧身贴合版型结合流线工字型后背设计，为你带来自如无拘的健身房畅动体验。柔软针织面料结合导湿速干技术，在瑜伽运动或健身房训练期间，为你带来干爽舒适的穿着感受。


  • 显示颜色： 石英粉/黑
  • 款式： AT0587-606

Nike

48% 折让

流线贴合，出众性能

其他细节

  • Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
  • 轻薄工字型后背设计，带来自由无拘的运动体验
  • 大圆领设计，塑就柔美外观
  • 出众版型贴合身形，优化运动灵活性

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
