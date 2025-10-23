Nike
女子瑜伽训练背心
48% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike 女子瑜伽训练背心采用紧身贴合版型结合流线工字型后背设计，为你带来自如无拘的健身房畅动体验。柔软针织面料结合导湿速干技术，在瑜伽运动或健身房训练期间，为你带来干爽舒适的穿着感受。
- 显示颜色： 石英粉/黑
- 款式： AT0587-606
流线贴合，出众性能
其他细节
- Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适
- 轻薄工字型后背设计，带来自由无拘的运动体验
- 大圆领设计，塑就柔美外观
- 出众版型贴合身形，优化运动灵活性
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
