女子短袖跑步上衣
售罄：
此配色当前无货
Nike 女子短袖跑步上衣是暖天跑步的理想之选，也是一款易于叠搭的日常单品。 导湿速干技术，在你出行时帮助保持干爽。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DB4337-010
跑步佳选
速干面料
针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
妥帖包覆
弧形下摆，在跑步时提供出众包覆效果。
其他细节
此款上衣为 Swoosh Run 系列，无处不彰显休闲前卫的街头气质，为跑者奉上丰厚诚意
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 背面搭配反光耐克勾设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
