 
Nike 女子短袖跑步上衣 - 黑/白色

女子短袖跑步上衣

售罄：

此配色当前无货

Nike 女子短袖跑步上衣是暖天跑步的理想之选，也是一款易于叠搭的日常单品。 导湿速干技术，在你出行时帮助保持干爽。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DB4337-010

跑步佳选

Nike 女子短袖跑步上衣是暖天跑步的理想之选，也是一款易于叠搭的日常单品。 导湿速干技术，在你出行时帮助保持干爽。

速干面料

针织面料结合 Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

妥帖包覆

弧形下摆，在跑步时提供出众包覆效果。

其他细节

此款上衣为 Swoosh Run 系列，无处不彰显休闲前卫的街头气质，为跑者奉上丰厚诚意

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 背面搭配反光耐克勾设计
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
