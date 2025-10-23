Nike
女子经典款单肩包
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
尽显出众风范。Nike 女子经典款单肩包提供多种背携选择，是周日早午餐、短途出差等多种场合的随身佳选。
- 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白
- 款式： DQ5812-110
其他细节
- 传统便携提手设计，方便拿取
- 可调式肩带采用可拆卸设计，方便打造不同造型
产品细节
- 尺寸：34 x 12 x 12 厘米
- 面料：织物/合成材质。里料：织物
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
