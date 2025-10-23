 
Nike 女子经典款单肩包 - 淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白

Nike

女子经典款单肩包

20% 折让

售罄：

此配色当前无货

尽显出众风范。Nike 女子经典款单肩包提供多种背携选择，是周日早午餐、短途出差等多种场合的随身佳选。


  • 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白
  • 款式： DQ5812-110

Nike

20% 折让

尽显出众风范。Nike 女子经典款单肩包提供多种背携选择，是周日早午餐、短途出差等多种场合的随身佳选。

其他细节

  • 传统便携提手设计，方便拿取
  • 可调式肩带采用可拆卸设计，方便打造不同造型

产品细节

  • 尺寸：34 x 12 x 12 厘米
  • 面料：织物/合成材质。里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 淡象牙白/淡象牙白/淡象牙白
  • 款式： DQ5812-110

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。