Nike
女子针织排扣篮球长裤
35% 折让
无论你是想上场迎战， 还是作为球迷到场观战， Nike 女子针织排扣篮球长裤皆可轻松驾驭。
- 显示颜色： 俏皮粉
- 款式： IB3561-675
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造非凡舒适感受
- 宽松版型，缔造宽松舒适感受，便于轻松叠搭
产品细节
- 裤腿外侧搭配按扣设计
- 网眼布衬里插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 俏皮粉
- 款式： IB3561-675
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
