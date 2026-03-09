 
Nike 女子针织排扣篮球长裤 - 俏皮粉

Nike

女子针织排扣篮球长裤

33% 折让

无论你是想上场迎战， 还是作为球迷到场观战， Nike 女子针织排扣篮球长裤皆可轻松驾驭。


  • 显示颜色： 俏皮粉
  • 款式： IB3561-675

其他细节

  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，营造非凡舒适感受
  • 宽松版型，缔造宽松舒适感受，便于轻松叠搭

产品细节

  • 裤腿外侧搭配按扣设计
  • 网眼布衬里插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 俏皮粉
  • 款式： IB3561-675

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。