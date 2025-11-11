Nike
女子长袖跑步上衣
49% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike 女子长袖跑步上衣，演绎出众叠搭风范。导湿速干技术帮助保持干爽，轻盈针织和网眼布面料巧妙融合，为关键区域营造柔软透气的舒适感受。
- 显示颜色： 深宝蓝/金属色
- 款式： CI9779-455
舒适连帽设计，分区透气体验
穿上 Nike 女子长袖跑步上衣，演绎出众叠搭风范。导湿速干技术帮助保持干爽，轻盈针织和网眼布面料巧妙融合，为关键区域营造柔软透气的舒适感受。
分区透气
衣身主体采用轻盈针织面料，柔软且富有弹力。衣袖下片、胸部、肩部、颈部和腋下采用网眼布面料，提升透气性。
稳固风帽
潜水式风帽，贴合头部，在跑步期间稳固不移位。
定制专属透气效果
半全长拉链开襟设计，打造专属包覆效果和透气性。下摆侧边开衩设计，促进空气流通，让你畅动自如。
导湿速干，舒适非凡
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
其他细节
这款上衣是 Glam Dunk 胶囊系列的组成部分，从复古金属元素和球队球衣风格中汲取灵感，塑就出其不意的柔美外观
产品细节
- 修身版型
- 前长后短的下摆设计
- 面料/网眼布：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
