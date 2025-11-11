 
Nike 女子长袖跑步上衣 - 深宝蓝/金属色

女子长袖跑步上衣

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike 女子长袖跑步上衣，演绎出众叠搭风范。导湿速干技术帮助保持干爽，轻盈针织和网眼布面料巧妙融合，为关键区域营造柔软透气的舒适感受。


  显示颜色： 深宝蓝/金属色
  款式： CI9779-455

舒适连帽设计，分区透气体验

分区透气

衣身主体采用轻盈针织面料，柔软且富有弹力。衣袖下片、胸部、肩部、颈部和腋下采用网眼布面料，提升透气性。

稳固风帽

潜水式风帽，贴合头部，在跑步期间稳固不移位。

定制专属透气效果

半全长拉链开襟设计，打造专属包覆效果和透气性。下摆侧边开衩设计，促进空气流通，让你畅动自如。

导湿速干，舒适非凡

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

其他细节

这款上衣是 Glam Dunk 胶囊系列的组成部分，从复古金属元素和球队球衣风格中汲取灵感，塑就出其不意的柔美外观

产品细节

  • 修身版型
  • 前长后短的下摆设计
  • 面料/网眼布：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
