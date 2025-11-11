穿上 Nike 女子长袖跑步上衣，演绎出众叠搭风范。导湿速干技术帮助保持干爽，轻盈针织和网眼布面料巧妙融合，为关键区域营造柔软透气的舒适感受。

这款上衣是 Glam Dunk 胶囊系列的组成部分，从复古金属元素和球队球衣风格中汲取灵感，塑就出其不意的柔美外观

