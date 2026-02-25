 
Nike 女子防晒跑步夹克 - 浅土褐/浅铁矿石灰/浅土褐

Nike

女子防晒跑步夹克

¥699
浅土褐/浅铁矿石灰/浅土褐
白色/白色/白色

售罄：

此配色当前无货

Nike 女子防晒跑步夹克采用紫外线防护设计，结合宽松版型，缔造出众包覆效果，无论阴晴，皆可助你一路畅跑。


  • 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰/浅土褐
  • 款式： FV6414-104

其他细节

拉链口袋，提供安全的储物空间

产品细节

  • UPF 40+
  • 包边弹性袖口
  • 反光耐克勾图案
  • 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维。口袋：100% 聚酯纤维
  • 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰/浅土褐
  • 款式： FV6414-104

