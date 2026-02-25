Nike
女子防晒跑步夹克
¥699
售罄：
此配色当前无货
Nike 女子防晒跑步夹克采用紫外线防护设计，结合宽松版型，缔造出众包覆效果，无论阴晴，皆可助你一路畅跑。
- 显示颜色： 浅土褐/浅铁矿石灰/浅土褐
- 款式： FV6414-104
其他细节
拉链口袋，提供安全的储物空间
产品细节
- UPF 40+
- 包边弹性袖口
- 反光耐克勾图案
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。拼接：100% 聚酯纤维。口袋：100% 聚酯纤维
- 该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
