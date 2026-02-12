Nike
女子高尔夫半身裙
32% 折让
穿上 Nike 女子高尔夫半身裙，升级你的球场装备。采用珠地面料结合梭织褶裥拼接设计，有助提升舒适感，塑就自如运动体验。
- 显示颜色： 帆白/黑
- 款式： IF8532-133
Nike
其他细节
- 内置抽绳，供你打造理想贴合感
- 后身口袋便于存放高尔夫基本装备
产品细节
- 后身右侧上方印有 Nike Golf 标志
- 左侧印有耐克勾标志
- 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。拼接/后片口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
