穿上 Nike 女子高尔夫半身裙，升级你的球场装备。采用珠地面料结合梭织褶裥拼接设计，有助提升舒适感，塑就自如运动体验。


其他细节

  • 内置抽绳，供你打造理想贴合感
  • 后身口袋便于存放高尔夫基本装备

产品细节

  • 后身右侧上方印有 Nike Golf 标志
  • 左侧印有耐克勾标志
  • 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。拼接/后片口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
