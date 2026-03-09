Nike 婴童仿羊羔绒全长拉链开襟连帽衫采用柔软仿羊羔绒面料，结合内里加绒处理，缔造温暖舒适穿着感受；右袖巧搭刺绣贴片，彰显军旅风范，为小小露营者打造潮搭佳选。全长拉链开襟设计，可轻松叠搭背心或T恤；分离袋鼠式口袋方便小宝贝在探险时收纳小物件。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

