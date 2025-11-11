 
Nike 婴童夹克 - 空间蓝

Nike

婴童夹克

¥599

售罄：

此配色当前无货

Nike 婴童夹克柔软轻盈，帮助小宝贝在寒冷天气保持舒适。轻盈表层结合合成填充物，带来出色保暖效果。胸前采用 V 字形设计，灵感源自经典 Windrunner 夹克。


  • 显示颜色： 空间蓝
  • 款式： DO3222-492

Nike

¥599

温暖体验，舒适包覆

Nike 婴童夹克柔软轻盈，帮助小宝贝在寒冷天气保持舒适。轻盈表层结合合成填充物，带来出色保暖效果。胸前采用 V 字形设计，灵感源自经典 Windrunner 夹克。

其他细节

  • 合成材质填充物，轻盈保暖，可有效锁住热量
  • 保暖起绒拼接里料，营造柔软舒适的穿着体验
  • 全长拉链开襟设计，可供自主调节，为孩子塑就舒适贴合感

产品细节

  • 面布 1：100% 锦纶。面布 2/里布/填充物：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 空间蓝
  • 款式： DO3222-492

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。