Nike
婴童夹克
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike 婴童夹克柔软轻盈，帮助小宝贝在寒冷天气保持舒适。轻盈表层结合合成填充物，带来出色保暖效果。胸前采用 V 字形设计，灵感源自经典 Windrunner 夹克。
- 显示颜色： 空间蓝
- 款式： DO3222-492
温暖体验，舒适包覆
Nike 婴童夹克柔软轻盈，帮助小宝贝在寒冷天气保持舒适。轻盈表层结合合成填充物，带来出色保暖效果。胸前采用 V 字形设计，灵感源自经典 Windrunner 夹克。
其他细节
- 合成材质填充物，轻盈保暖，可有效锁住热量
- 保暖起绒拼接里料，营造柔软舒适的穿着体验
- 全长拉链开襟设计，可供自主调节，为孩子塑就舒适贴合感
产品细节
- 面布 1：100% 锦纶。面布 2/里布/填充物：100% 聚酯纤维
- 手洗
