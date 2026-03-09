Nike
婴童柔软加绒长裤
18% 折让
Nike 婴童柔软加绒长裤采用柔软的聚酯纤维和棉混纺加绒针织面料，饰有刺绣标志，适合日常穿着，堪称衣橱佳选单品。弹性腰部，缔造舒适贴合感；休闲锥形裤筒搭配罗纹裤管口，营造稳固舒适感受，同时尽显小宝贝的运动鞋魅力；插手口袋设计，便于存放小物件。可搭配其他 Nike 上衣，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IB2542-410
Nike
18% 折让
Nike 婴童柔软加绒长裤采用柔软的聚酯纤维和棉混纺加绒针织面料，饰有刺绣标志，适合日常穿着，堪称衣橱佳选单品。弹性腰部，缔造舒适贴合感；休闲锥形裤筒搭配罗纹裤管口，营造稳固舒适感受，同时尽显小宝贝的运动鞋魅力；插手口袋设计，便于存放小物件。可搭配其他 Nike 上衣，打造风格统一的造型。
产品细节
- 面布：60% 聚酯纤维/40% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： IB2542-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。