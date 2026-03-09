Nike
婴童速干梭织夹克
11% 折让
Nike 婴童速干梭织夹克采用具有四向弹性的轻盈梭织面料，结合连帽设计，令小宝贝自如畅动、轻松玩乐。全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；落肩设计，营造轻松穿着感；弹性下摆和袖口，有助稳固衣身。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IU5445-047
产品细节
- 面布：88% 锦纶/12% 氨纶。里布：100% 聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
