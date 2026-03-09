 
Nike 婴童速干梭织夹克 - 珍珠灰

Nike

婴童速干梭织夹克

11% 折让

Nike 婴童速干梭织夹克采用具有四向弹性的轻盈梭织面料，结合连帽设计，令小宝贝自如畅动、轻松玩乐。全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭；落肩设计，营造轻松穿着感；弹性下摆和袖口，有助稳固衣身。


  • 显示颜色： 珍珠灰
  • 款式： IU5445-047

产品细节

  • 面布：88% 锦纶/12% 氨纶。里布：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。