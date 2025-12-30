 
Nike 婴童长袖T恤和法式毛圈长裤套装 - 黑

Nike

婴童长袖T恤和法式毛圈长裤套装

¥199
黑
深藏青/多色/浅蓝/白色
矿物岩板蓝
调色桦树色/蓝色/白色/白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike 婴童长袖T恤和法式毛圈长裤套装采用风格协调的套装设计，可轻松为小宝贝打造日常造型。针织长袖T恤采用圆领设计，方便轻松穿脱；法式毛圈长裤采用经典版型，搭配弹性腰部，缔造舒适贴合感。


  • 显示颜色：
  • 款式： IU5427-010

Nike

产品细节

  • 长袖T恤：60% 棉/40% 聚酯纤维。长裤：100% 棉
  • 可机洗
