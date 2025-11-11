Nike
婴童T恤和短裙套装
¥329
售罄：
此配色当前无货
准备好了吗？穿上套装，尽情畅玩！Nike 婴童T恤和短裙套装包含一件T恤和一条短裙，为小宝贝的下一场探险之旅缔造舒适穿着感受。
- 显示颜色： 心灵粉
- 款式： DZ0866-624
配套穿搭，舒适体验
其他细节
- T恤采用棉料，触感柔软舒适
- 短裙搭配里层短裤，提升包覆效果
产品细节
- T恤：100% 棉。短裙面布：95% 棉/5% 氨纶。短裙里布：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
