 
Nike 婴童T恤和短裙套装 - 心灵粉

婴童T恤和短裙套装

售罄：

此配色当前无货

准备好了吗？穿上套装，尽情畅玩！Nike 婴童T恤和短裙套装包含一件T恤和一条短裙，为小宝贝的下一场探险之旅缔造舒适穿着感受。


配套穿搭，舒适体验

其他细节

  • T恤采用棉料，触感柔软舒适
  • 短裙搭配里层短裤，提升包覆效果

产品细节

  • T恤：100% 棉。短裙面布：95% 棉/5% 氨纶。短裙里布：60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。