 
Nike (M) 孕妈系列母婴包 - 浅军绿/浅军绿/黑

孕妈系列母婴包

售罄：

此配色当前无货

家庭的形式多种多样，Nike (M) 孕妈系列母婴包能满足你的多种需求，悉心呵护你的家人。 这款母婴包既可作为双肩包，亦可作为单肩包，专为现代父母打造，两种携背方式，助力轻松出行。 需要大量井然有序的内置储物空间？ 它有。 想要便于清洁的内里？它也有。 还随附一个保温袋，可供存放零食或奶瓶。 这款母婴包针对父母的多种需求匠心打造，帮助减少家庭出行压力，缔造轻松自在的出行体验。


  • 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/黑
  • 款式： DR6083-320

快乐出行

两侧配有两个可延展水壶袋，便于存取物品；同时搭配保温袋，方便随身携带零食。

电子设备，随身携带

正面上方口袋采用柔软衬里设计，便于存放小物件；背面左侧设有拉链隔层，可供安全收纳笔记本电脑。

其他细节

  • 背面拼接右侧配有拉链，可轻松存取主袋物品
  • 正面配有弹性口袋，令所需物品触手可及

产品细节

  • 尺寸：42 x 27 x 15 厘米
  • 面料/里料：织物
  • 容积：约 21 升
  • 重量：约 931 克
  • 不可机洗
