Nike (M)
孕妈系列母婴包
23% 折让
售罄：
此配色当前无货
家庭的形式多种多样，Nike (M) 孕妈系列母婴包能满足你的多种需求，悉心呵护你的家人。 这款母婴包既可作为双肩包，亦可作为单肩包，专为现代父母打造，两种携背方式，助力轻松出行。 需要大量井然有序的内置储物空间？ 它有。 想要便于清洁的内里？它也有。 还随附一个保温袋，可供存放零食或奶瓶。 这款母婴包针对父母的多种需求匠心打造，帮助减少家庭出行压力，缔造轻松自在的出行体验。
- 显示颜色： 浅军绿/浅军绿/黑
- 款式： DR6083-320
快乐出行
两侧配有两个可延展水壶袋，便于存取物品；同时搭配保温袋，方便随身携带零食。
电子设备，随身携带
正面上方口袋采用柔软衬里设计，便于存放小物件；背面左侧设有拉链隔层，可供安全收纳笔记本电脑。
其他细节
- 背面拼接右侧配有拉链，可轻松存取主袋物品
- 正面配有弹性口袋，令所需物品触手可及
产品细节
- 尺寸：42 x 27 x 15 厘米
- 面料/里料：织物
- 容积：约 21 升
- 重量：约 931 克
- 不可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
