家庭的形式多种多样，Nike (M) 孕妈系列母婴包能满足你的多种需求，悉心呵护你的家人。 这款母婴包既可作为双肩包，亦可作为单肩包，专为现代父母打造，两种携背方式，助力轻松出行。 需要大量井然有序的内置储物空间？ 它有。 想要便于清洁的内里？它也有。 还随附一个保温袋，可供存放零食或奶瓶。 这款母婴包针对父母的多种需求匠心打造，帮助减少家庭出行压力，缔造轻松自在的出行体验。

显示颜色： 浅军绿/浅军绿/黑

款式： DR6083-320