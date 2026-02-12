孟菲斯灰熊队贾·莫兰特 (Ja Morant) Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 速干男子球衣
24% 折让
Association Edition 球衣以白色为底色，传递所有 NBA 球队的共同信念。孟菲斯灰熊队贾·莫兰特 (Ja Morant) Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Jersey 速干男子球衣设计灵感源自球员征战赛场所穿的球衣，采用轻盈的导湿速干网眼布，巧搭球队配色和队名。助你在球场内外保持干爽，同时彰显你对挚爱球员和比赛的热爱之情。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DN2082-100
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 透气网眼布，助你在球场内外保持舒爽
产品细节
- 斜纹式球员姓名和球衣号
- 运用热加工工艺制作的图案
- 下摆添加运动员标签
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
