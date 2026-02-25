 
孟菲斯音乐底蕴丰厚，这里是灵魂乐史上伟大的唱片公司的诞生地。孟菲斯灰熊队贾·莫兰特 (Ja Morant) City Edition Nike NBA Swingman Jersey 男子速干球衣致敬 Stax 唱片公司的辉煌、Isaac Hayes 的音乐人生，以及孟菲斯音乐在全球的影响力。这款球衣以白色为底，搭配白金唱片元素、精美图案细节和灰熊队标志性的不对称风格。球衣饰以白金唱片纹路为灵感的垂直条纹，象征 Stax 唱片的白金地位与音乐氛围，同时彰显孟菲斯音乐传向世界的成功。精美的“MG”图案灵感源自非洲肯特布 (Kente Cloth)，点缀于球衣的领口及左侧拼接区域。图案经过重新调色，既彰显了 Isaac 独到的时尚品味，也延续了他为社会公义发声的坚定立场。


City Edition

Nike 匠心打造 NBA City Edition 系列，纪念球队与主场城市之间的情感联结。该系列以标志性象征元素和往季队服为设计灵感，彰显球队主场城市独具特色的风土人情和历史，为挚爱球衣系列增添当地专属荣耀风范。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适。

复刻设计，球员同款

复刻设计，呈现球队同款细节。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HM5986-104

