孟菲斯灰熊队 City Edition

¥499

孟菲斯灰熊队在你心中的地位无可替代。 这项赛事， 这支球队，都承载着你的热爱。正因如此，孟菲斯灰熊队 City Edition Nike Club 男子加绒篮球套头连帽衫对你而言意义非凡。 该连帽衫助你畅享舒适感受，彰显挚爱球队的辉煌传统。

其他细节 加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒。舒适叠搭单品，是换季穿搭的理想之选。