 
孟菲斯灰熊队 City Edition Nike Club 男子加绒篮球套头连帽衫 - 白色

孟菲斯灰熊队 City Edition

Nike Club 男子加绒篮球套头连帽衫

10% 折让

孟菲斯灰熊队在你心中的地位无可替代。 这项赛事， 这支球队，都承载着你的热爱。正因如此，孟菲斯灰熊队 City Edition Nike Club 男子加绒篮球套头连帽衫对你而言意义非凡。 该连帽衫助你畅享舒适感受，彰显挚爱球队的辉煌传统。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HQ5545-100

其他细节

加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒。舒适叠搭单品，是换季穿搭的理想之选。

产品细节

  • 袋鼠式口袋
  • 罗纹下摆和袖口
  • 面料/连帽里料：79% 棉/21% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶  
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。