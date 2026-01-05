孟菲斯灰熊队 City Edition
Nike Club 男子加绒篮球套头连帽衫
10% 折让
孟菲斯灰熊队在你心中的地位无可替代。 这项赛事， 这支球队，都承载着你的热爱。正因如此，孟菲斯灰熊队 City Edition Nike Club 男子加绒篮球套头连帽衫对你而言意义非凡。 该连帽衫助你畅享舒适感受，彰显挚爱球队的辉煌传统。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HQ5545-100
其他细节
加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒。舒适叠搭单品，是换季穿搭的理想之选。
产品细节
- 袋鼠式口袋
- 罗纹下摆和袖口
- 面料/连帽里料：79% 棉/21% 聚酯纤维。 罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
