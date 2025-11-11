 
孟菲斯灰熊队 Classic Logo Nike Dri-FIT NBA 男子T恤 - 白色

孟菲斯灰熊队 Classic Logo

Nike Dri-FIT NBA 男子T恤

27% 折让

售罄：

此配色当前无货

一些 NBA 队衣堪称经典，让人时刻难忘。孟菲斯灰熊队 Classic Logo Nike Dri-FIT NBA T恤重现球队过往时代的经典球衣造型，缅怀球队以不列颠哥伦比亚省温哥华为主场的荣耀时期。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： AT2447-100

球队复古标志，彰显经典魅力

其他细节

  • Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 针织面料，轻盈柔软

产品细节

  • 可机洗
  • 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 复古球队队徽图案
