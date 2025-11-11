孟菲斯灰熊队 Classic Logo
Nike Dri-FIT NBA 男子T恤
27% 折让
售罄：
此配色当前无货
一些 NBA 队衣堪称经典，让人时刻难忘。孟菲斯灰熊队 Classic Logo Nike Dri-FIT NBA T恤重现球队过往时代的经典球衣造型，缅怀球队以不列颠哥伦比亚省温哥华为主场的荣耀时期。
- 显示颜色： 白色
- 款式： AT2447-100
球队复古标志，彰显经典魅力
其他细节
- Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 针织面料，轻盈柔软
产品细节
- 可机洗
- 面料：57% 棉/43% 聚酯纤维
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 复古球队队徽图案
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
