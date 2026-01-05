孟菲斯灰熊队 Essential City Edition
Nike NBA 男子长袖T恤
10% 折让
从揭幕战到第八十二场——乃至之后的每一场征程，你都是忠贞不渝的灰熊队拥趸。 当灰熊队在赛场上奋战时，无需他人通报赛况比分， 但你必须让众人知晓：你的人生早已与灰熊队紧密相连。这款孟菲斯灰熊队 Essential City Edition Nike NBA 男子长袖T恤，正是你的宣言。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HV5612-100
其他细节
日常棉料，柔软轻盈
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
