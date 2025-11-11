 
密尔沃基雄鹿队 (Giannis Antetokounmpo) Statement Edition Jordan NBA Jersey 婴童球衣 - 黑

密尔沃基雄鹿队 (Giannis Antetokounmpo) Statement Edition

Jordan NBA Jersey 婴童球衣

¥339

售罄：

此配色当前无货

密尔沃基雄鹿队 (Giannis Antetokounmpo) Statement Edition Jordan NBA Jersey 婴童球衣采用复刻设计，灵感源自小球员的篮球英雄，饰有球员姓名和球员号细节，塑就出众外观。轻盈透气面料，令明日之星在比赛鏖战中保持舒爽，舒适畅动。


  • 显示颜色：
  • 款式： DZ4195-010

密尔沃基雄鹿队 (Giannis Antetokounmpo) Statement Edition

¥339

密尔沃基雄鹿队 (Giannis Antetokounmpo) Statement Edition Jordan NBA Jersey 婴童球衣采用复刻设计，灵感源自小球员的篮球英雄，饰有球员姓名和球员号细节，塑就出众外观。轻盈透气面料，令明日之星在比赛鏖战中保持舒爽，舒适畅动。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DZ4195-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。