巴萨
男子连帽梭织上衣
¥849
售罄：
此配色当前无货
巴萨男子连帽梭织上衣质感轻盈，专为应对不良天气，助你场内场外无惧挑战。风帽助你保持舒适，背部网眼布透气设计，打造适宜体感。配有收纳袋，可收纳上衣。
- 显示颜色： 深宝蓝/贵族红/深宝蓝/校园粟黄
- 款式： CW2934-455
巴萨
¥849
可收纳式设计，彰显球队荣耀
巴萨男子连帽梭织上衣质感轻盈，专为应对不良天气，助你场内场外无惧挑战。风帽助你保持舒适，背部网眼布透气设计，打造适宜体感。配有收纳袋，可收纳上衣。
其他细节
- 上衣可收纳至拉链口袋中，方便随身携带
- 梭织面料，轻盈耐穿
- 松紧下摆设计，可轻松调节贴合度
- 背面网眼布透气设计，打造适宜体感
- 正面拉链口袋，可存放基本物品
产品细节
- 宽松版型，休闲舒适
- 半长拉链开襟设计
- 出众风帽设计
- 拉链口袋
- 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 深宝蓝/贵族红/深宝蓝/校园粟黄
- 款式： CW2934-455
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。