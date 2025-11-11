 
巴萨男子连帽梭织上衣 - 深宝蓝/贵族红/深宝蓝/校园粟黄

巴萨

男子连帽梭织上衣

¥849

售罄：

此配色当前无货

巴萨男子连帽梭织上衣质感轻盈，专为应对不良天气，助你场内场外无惧挑战。风帽助你保持舒适，背部网眼布透气设计，打造适宜体感。配有收纳袋，可收纳上衣。


  • 显示颜色： 深宝蓝/贵族红/深宝蓝/校园粟黄
  • 款式： CW2934-455

巴萨

¥849

可收纳式设计，彰显球队荣耀

巴萨男子连帽梭织上衣质感轻盈，专为应对不良天气，助你场内场外无惧挑战。风帽助你保持舒适，背部网眼布透气设计，打造适宜体感。配有收纳袋，可收纳上衣。

其他细节

  • 上衣可收纳至拉链口袋中，方便随身携带
  • 梭织面料，轻盈耐穿
  • 松紧下摆设计，可轻松调节贴合度
  • 背面网眼布透气设计，打造适宜体感
  • 正面拉链口袋，可存放基本物品

产品细节

  • 宽松版型，休闲舒适
  • 半长拉链开襟设计
  • 出众风帽设计
  • 拉链口袋
  • 面料：100% 锦纶。网眼布：100% 聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深宝蓝/贵族红/深宝蓝/校园粟黄
  • 款式： CW2934-455

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。