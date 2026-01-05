 
巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Strike Fourth Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克 - 大学蓝/健身蓝/欧皮特黄

巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Strike Fourth

Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克

10% 折让

巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Strike Fourth Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克采用别致细节，专为足球新星量身打造。宽松版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。


  • 显示颜色： 大学蓝/健身蓝/欧皮特黄
  • 款式： FZ3958-412

巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Strike Fourth

10% 折让

巴萨（巴塞罗那足球俱乐部）Strike Fourth Nike Dri-FIT Anthem 男子速干足球夹克采用别致细节，专为足球新星量身打造。宽松版型结合导湿速干技术，助你保持干爽，沉着冷静，专注磨练球技。

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学蓝/健身蓝/欧皮特黄
  • 款式： FZ3958-412

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。