穿上巴萨 Strike 男子足球夹克，畅享舒适包覆体验，为挚爱球队呐喊助威。加长叠搭设计，融入轻盈保暖填充物，助你抵御寒冷，无惧不良天气因素。
- 显示颜色： 黑/黑/新绿
- 款式： DB9879-010
舒适御寒，彰显俱乐部荣耀
其他细节
- 塔夫绸面料，轻盈顺滑，经久耐穿
- 分格羽绒填充物，保暖出众，有效减轻滞重感
- 风帽可沿拉链拉至下巴，提升包覆效果
- 大号拉链口袋，帮助安全存储基本物件
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 面料/里料/镶嵌填充物：100% 聚酯纤维。填充物：75% 鸭绒。
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
