 
巴萨 Strike 男子足球夹克 - 黑/黑/新绿

巴萨 Strike

男子足球夹克

¥1,699

售罄：

此配色当前无货

穿上巴萨 Strike 男子足球夹克，畅享舒适包覆体验，为挚爱球队呐喊助威。加长叠搭设计，融入轻盈保暖填充物，助你抵御寒冷，无惧不良天气因素。


  • 显示颜色： 黑/黑/新绿
  • 款式： DB9879-010

巴萨 Strike

¥1,699

舒适御寒，彰显俱乐部荣耀

穿上巴萨 Strike 男子足球夹克，畅享舒适包覆体验，为挚爱球队呐喊助威。加长叠搭设计，融入轻盈保暖填充物，助你抵御寒冷，无惧不良天气因素。

其他细节

  • 塔夫绸面料，轻盈顺滑，经久耐穿
  • 分格羽绒填充物，保暖出众，有效减轻滞重感
  • 风帽可沿拉链拉至下巴，提升包覆效果
  • 大号拉链口袋，帮助安全存储基本物件

产品细节

  • 标准版型，休闲舒适
  • 面料/里料/镶嵌填充物：100% 聚酯纤维。填充物：75% 鸭绒。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/新绿
  • 款式： DB9879-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。