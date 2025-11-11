巴萨 Strike Elite
Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖足球上衣
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
巴萨 Strike Elite Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖足球上衣专为追求出众球技的球员打造，高热区域采用匠心排布的疏松针织面料，帮助保持干爽舒适。 修身版型设计，塑就专属贴合体验，可随行而动，助力提升比赛表现。
- 显示颜色： 贵族红/深宝蓝/俱乐部金/俱乐部金
- 款式： FJ5368-621
其他细节
- Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
- 轻盈针织面料，顺滑亲肤
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
