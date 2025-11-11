 
巴萨 Strike Elite Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖足球上衣 - 贵族红/深宝蓝/俱乐部金/俱乐部金

巴萨 Strike Elite Nike Dri-FIT ADV 男子速干短袖足球上衣专为追求出众球技的球员打造，高热区域采用匠心排布的疏松针织面料，帮助保持干爽舒适。 修身版型设计，塑就专属贴合体验，可随行而动，助力提升比赛表现。


  • 显示颜色： 贵族红/深宝蓝/俱乐部金/俱乐部金
  • 款式： FJ5368-621

其他细节

  • Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注
  • 轻盈针织面料，顺滑亲肤

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
