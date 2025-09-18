巴西队主场球员版
Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣
¥1,099
售罄：
此配色当前无货
巴西队主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣饰有印花图案，旨在致敬巴西的建筑、音乐和自然奇观，焕新演绎足球界的经典球衣。后领内侧融入匠心细节，彰显球队荣耀。
- 显示颜色： 活力黄/浅柠檬黄/闪亮绿
- 款式： FJ4270-706
巴西队主场球员版
¥1,099
巴西队主场球员版 Nike Dri-FIT ADV 男子速干足球球衣饰有印花图案，旨在致敬巴西的建筑、音乐和自然奇观，焕新演绎足球界的经典球衣。后领内侧融入匠心细节，彰显球队荣耀。
舒适非凡
Nike Dri-FIT ADV 技术将导湿速干面料与先进的工程设计融为一体，帮助保持干爽，舒适和专注。
职业球员风范
球员版球衣系列，助力呈现职业球员的同款造型。采用导湿速干技术巧搭官方设计细节，质感轻盈，为你打造舒适干爽的赛场体验。
产品细节
- 后领内侧印有“BRASIL PARA TODOS”字样，意为“所有人的巴西”
- 热转印球队徽章
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 活力黄/浅柠檬黄/闪亮绿
- 款式： FJ4270-706
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。