巴西队主场球迷版
Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣
43% 折让
巴西队主场球迷版 Nike Dri-FIT 男子速干足球球衣饰有醒目图案，旨在致敬巴西的建筑、音乐和自然奇观，焕新演绎足球界的经典球衣。后领内侧融入匠心细节，彰显球队荣耀。
- 显示颜色： 活力黄/浅柠檬黄/闪亮绿
- 款式： FJ4284-706
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计
Nike 球迷版系列采用导湿速干技术巧搭复刻设计细节，为你打造出众应战造型，彰显挚爱球队风范。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
