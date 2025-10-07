巴西队 (Ronaldinho) 2004 Total 90 Reissue 球迷版
Nike 男子速干足球球衣
巴西队 (Ronaldinho) 2004 Total 90 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。 采用经典配色、标志和复古 Total 90 细节，旨在向伟大球员罗纳尔迪尼奥 (Ronaldinho) 致敬。
- 显示颜色： 欧皮特黄/苹果绿/苹果绿
- 款式： IF2941-731
设计揭秘：Total 90
元年款 Total 90 全套装备于 2004 年欧洲杯前夕发布，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为足球界的经典之作。 该复刻版延续昔日激情，点燃新一代球员与球迷的热血。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
复刻设计，球员同款
复刻设计，呈现球队同款细节。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
