巴黎圣日耳曼
女子短袖上衣
¥499
售罄：
此配色当前无货
巴黎圣日耳曼女子短袖上衣巧妙糅合两个国际知名品牌的魅力，展现一抹巴黎街头风尚。采用优质棉料，结合落肩接缝设计，塑就宽松舒适版型。
- 显示颜色： 白色/大学红
- 款式： CQ7158-100
舒适升级，巴黎风范
巴黎圣日耳曼女子短袖上衣巧妙糅合两个国际知名品牌的魅力，展现一抹巴黎街头风尚。采用优质棉料，结合落肩接缝设计，塑就宽松舒适版型。
精致质感
优质棉料柔软结实，无处不彰显精致质感。
鲜明对比
袖口融入条纹针织镶边细节，五彩缤纷，带来对比效果。
彰显专属荣耀
背面饰有高级墨水印制的大号 Paris Jumpman 标志。
产品细节
- 宽松版型
- “ICI C'EST PARIS”刺绣
- 梭织运动员标志
- 100% 棉
- 可机洗
Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部
国际知名足球俱乐部与全球公认的运动服装时尚品牌合作，会擦出怎样的火花？当然是开启精彩纷呈的共赢局面。JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的这一专属合作植根于运动，彰显了街头魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，提升了运动服装文化，并为两大品牌带来全新受众。
