 
巴黎圣日耳曼女子短袖上衣 - 白色/大学红

巴黎圣日耳曼

女子短袖上衣

¥499

售罄：

此配色当前无货

巴黎圣日耳曼女子短袖上衣巧妙糅合两个国际知名品牌的魅力，展现一抹巴黎街头风尚。采用优质棉料，结合落肩接缝设计，塑就宽松舒适版型。


  • 显示颜色： 白色/大学红
  • 款式： CQ7158-100

巴黎圣日耳曼

¥499

舒适升级，巴黎风范

巴黎圣日耳曼女子短袖上衣巧妙糅合两个国际知名品牌的魅力，展现一抹巴黎街头风尚。采用优质棉料，结合落肩接缝设计，塑就宽松舒适版型。

精致质感

优质棉料柔软结实，无处不彰显精致质感。

鲜明对比

袖口融入条纹针织镶边细节，五彩缤纷，带来对比效果。

彰显专属荣耀

背面饰有高级墨水印制的大号 Paris Jumpman 标志。

产品细节

  • 宽松版型
  • “ICI C'EST PARIS”刺绣
  • 梭织运动员标志
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/大学红
  • 款式： CQ7158-100

Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部

国际知名足球俱乐部与全球公认的运动服装时尚品牌合作，会擦出怎样的火花？当然是开启精彩纷呈的共赢局面。JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的这一专属合作植根于运动，彰显了街头魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，提升了运动服装文化，并为两大品牌带来全新受众。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。