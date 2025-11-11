 
巴黎圣日耳曼女子起绒套头连帽衫 - 波尔多酒红色/金属色

巴黎圣日耳曼女子起绒套头连帽衫采用宽松休闲设计，缔造舒适的日常穿着体验。起绒面料搭配风帽。图案彰显 Jordan 品牌与巴黎足球俱乐部的联名风范。


巴黎魅力，休闲风尚

巴黎圣日耳曼女子起绒套头连帽衫采用宽松休闲设计，缔造舒适的日常穿着体验。起绒面料搭配风帽。图案彰显 Jordan 品牌与巴黎足球俱乐部的联名风范。

针织面料，内里起绒

针织混纺面料采用内里起绒处理，营造柔软温暖质感。

巴黎细节，非凡格调

金色金属抽绳头和孔眼闪耀光泽，饰以巴黎品牌标识。胸前印有大号 Paris/Jumpman 文字标志轮廓，后身下摆缝有梭织标签。

其他细节

风帽添加柔软棉料衬里，塑就舒适包覆体验

产品细节

  • Jordan 宽松版型
  • 袖口和局部下摆采用弹性罗纹设计
  • 袋鼠式口袋
  • 印花图案
  • Paris Saint-Germain/Jumpman 标签
  • 面料：82% 棉/18% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。连帽里料：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 波尔多酒红色/金属色
  • 款式： CW3926-610

Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部

国际知名足球俱乐部与全球公认的运动服装时尚品牌合作，会擦出怎样的火花？星火燎原，自然成就双赢局面。JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的这一专属合作植根于运动，彰显了街头魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，提升了运动服装文化，并为两大品牌带来全新受众。

