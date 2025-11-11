巴黎圣日耳曼

¥649

巴黎魅力，休闲风尚

巴黎圣日耳曼女子起绒套头连帽衫采用宽松休闲设计，缔造舒适的日常穿着体验。起绒面料搭配风帽。图案彰显 Jordan 品牌与巴黎足球俱乐部的联名风范。

Jordan x 巴黎圣日耳曼足球俱乐部

国际知名足球俱乐部与全球公认的运动服装时尚品牌合作，会擦出怎样的火花？星火燎原，自然成就双赢局面。JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼的这一专属合作植根于运动，彰显了街头魅力。醒目不羁的 Jumpman 风格与精致考究的巴黎风尚无缝糅合，提升了运动服装文化，并为两大品牌带来全新受众。