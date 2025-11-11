巴黎圣日耳曼
男子短袖足球上衣
¥399
售罄：
此配色当前无货
穿上巴黎圣日耳曼男子短袖足球上衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用弹性面料制成，无论赛场激战抑或是看台观战，皆可令你畅享干爽。
- 显示颜色： 白色/白色/白色/黑
- 款式： CW9489-101
干爽体验，助力应战
穿上巴黎圣日耳曼男子短袖足球上衣，彰显你对球队的拥趸之心。采用弹性面料制成，无论赛场激战抑或是看台观战，皆可令你畅享干爽。
其他细节
- 弹性面料，帮助保持干爽舒适
- 网眼拼接设计，在升温时助你保持凉爽
- 经典球队细节，彰显专属荣耀
产品细节
- 标准版型，休闲舒适
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
