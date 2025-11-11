巴黎圣日耳曼
男子起绒长裤
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
巴黎圣日耳曼长裤采用起绒面料，为你缔造轻松休闲的穿着感受。优质细节彰显 JORDAN 品牌与法国足球俱乐部的合作。
- 显示颜色： 黑
- 款式： BQ8349-010
温暖休闲，巴黎荣耀
其他细节
- 起绒面料，触感柔软温暖
- 后身拉链口袋，可安全存放小物件
- 右腿饰有巴黎圣日耳曼俱乐部徽章
产品细节
- 标准贴合
- 弹性腰部搭配编织抽绳
- 弹性罗纹裤脚
- 刺绣 Jumpman 设计
- 面料：60% 棉/23% 粘纤/17% 聚酯纤维。罗纹拼接：58% 棉/40% 粘纤/2% 氨纶。口袋（手背侧）：100% 棉。
- 可机洗
