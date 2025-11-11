 
巴黎圣日耳曼男子起绒长裤 - 黑

巴黎圣日耳曼

男子起绒长裤

售罄：

此配色当前无货

巴黎圣日耳曼长裤采用起绒面料，为你缔造轻松休闲的穿着感受。优质细节彰显 JORDAN 品牌与法国足球俱乐部的合作。


巴黎圣日耳曼

温暖休闲，巴黎荣耀

其他细节

  • 起绒面料，触感柔软温暖
  • 后身拉链口袋，可安全存放小物件
  • 右腿饰有巴黎圣日耳曼俱乐部徽章

产品细节

  • 标准贴合
  • 弹性腰部搭配编织抽绳
  • 弹性罗纹裤脚
  • 刺绣 Jumpman 设计
  • 面料：60% 棉/23% 粘纤/17% 聚酯纤维。罗纹拼接：58% 棉/40% 粘纤/2% 氨纶。口袋（手背侧）：100% 棉。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： BQ8349-010

