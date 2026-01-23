巴黎圣日耳曼足球俱乐部
女子速干裤裙
¥599
这款醒目合身的巴黎圣日耳曼足球俱乐部女子速干裤裙融合了两个标志性元素。内层短裤为你提供出众包覆感，而略微喇叭形的外层半身裙则增添了一抹时尚感。
- 显示颜色： 油灰
- 款式： IF3827-018
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。腋/胯下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
