 
油灰

巴黎圣日耳曼足球俱乐部

女子速干裤裙

¥599

这款醒目合身的巴黎圣日耳曼足球俱乐部女子速干裤裙融合了两个标志性元素。内层短裤为你提供出众包覆感，而略微喇叭形的外层半身裙则增添了一抹时尚感。


  • 显示颜色： 油灰
  • 款式： IF3827-018

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 面料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。紧身裤：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。腋/胯下拼接里料：84% 锦纶/16% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 油灰
  • 款式： IF3827-018

