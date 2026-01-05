巴黎圣日耳曼足球俱乐部男子加绒长裤由 JORDAN 品牌与巴黎圣日耳曼联袂打造，革新升级你的运动裤造型。该长裤采用柔软舒适的加绒针织面料，表面触感顺滑，内里质感柔软，搭配简约品牌标志和精裁正面接缝，造就佳选单品。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

