穿上巴黎圣日耳曼足球俱乐部 2004 Total 90 Reissue 球迷版 Nike 男子速干足球球衣，彰显浓厚复古风范。采用经典配色、标志和复古细节，以焕新设计致敬 Nike 在 2004 年为巴西国家队打造的 Total 90 系列。

元年款 Total 90 全套装备于 2004 年欧洲杯前夕发布，凭借优美的弧形线条、不对称设计和混搭面料，成为足球界的经典之作。这款复刻版为新一代球员和球迷注入昔日激情。

