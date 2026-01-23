巴黎圣日耳曼足球俱乐部携手 Jordan，势不可挡。巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Anthem 女子防晒速干夹克采用导湿速干技术，并搭配网眼布拼接里料，帮助身体保持干爽舒适。巴黎圣日耳曼品牌标志，让你随时随地彰显赛场内外的时尚风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。