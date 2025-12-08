巴黎圣日耳曼足球俱乐部
Anthem 男子夹克
19% 折让
巴黎圣日耳曼携手 Jordan，势不可挡。巴黎圣日耳曼足球俱乐部 Anthem 男子夹克出众耐穿，搭配梭织里料，舒适非凡。巴黎圣日耳曼品牌标志，让你随时随地彰显赛场内外的时尚风范。
- 显示颜色： 微粒玫瑰红
- 款式： HV3456-627
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
